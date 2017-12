Santos nega transação com Robert O Palmeiras tem interesse em Robert e Léo, mas a proposta apresentada não agradou aos santistas. A informação é do diretor de Futebol, Francisco Lopes, que classificou de especulação a troca de Robert pelo palmeirense Juninho. O dirigente revelou que a renovação do contrato do lateral-esquerdo Léo pode ocorrer nas próximas horas. O jogador pretende um novo compromisso até o final do ano, mas o Santos pretende a renovação até março, para aproveitá-lo na Copa do Brasil e no Rio-São Paulo. "Essa questão do prazo é que está pegando", explicou o dirigente. "Num período mais longo, daria para diluir os custos e o Santos poderia contar com ele nas duas competições do começo do ano". Lopes revelou que o teto salarial do clube para os jogadores top é de R$ 70 mil e que o time não fugirá dessa faixa. Por isso, descartou mais uma vez a contratação de Romário, que seria oferecido aos santistas pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Farah.