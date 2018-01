Santos nega venda de Bruno; pai confirma A notícia da venda de Bruno Moraes para a Juventus de Turim surpreendeu os dirigentes santistas. "Não tem nada. Já falei com o presidente Marcelo Teixeira e só posso atribuir essa informação há algum balão de empresário que pretende colocar o jogador na mídia", disse nesta quinta-feira o diretor de futebol, Francisco Lopes. Mas o pai do atleta, o ex-jogador Aloisio Guerreiro, confirmou os entendimentos, que segundo ele, dependem do recebimento de um documento. Pode ser a liminar que libere os direitos federativos do atacante, já que a advogada Gislaine Nunes entrou com uma ação na Justiça na semana passada pedindo a anulação do contrato, por ter sido assinado por um prazo superior ao determinado pela legislação vigente à época da assinatura, e pelo atraso do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A notícia chegou ao Centro de Treinamento por intermédio dos jornalistas, e o gerente de futebol Milton José da Costa disse que desconhecia totalmente o assunto. Também o diretor de Futebol, Francisco Lopes, informou não haver nada de oficial nesta transação. "Mas se ela (a transação) aconteceu mesmo por US$ 2,5 milhões, é um bom negócio para o Santos e para o atleta". Se o Santos nega os entendimentos, Aloisio Guerreiro, pai de Bruno, e seu procurador, confirmou o interesse do Juventus de Turim, mas ressalvou: "Oficialmente não posso confirmar", disse ele, admitindo a ação na Justiça para a liberação dos direitos federativos. Caso o juiz atenda o pedido feito pela advogada Gislaine Nunes, e libere o jogador, a contratação estará concluída e, nem passaria pela diretoria do Santos. O jogador está servindo a Seleção Sub-20, e já está afastado do elenco santista. Jurídico - O departamento jurídico do Santos informou nesta quinta-feira que já comunicou à Federação Paulista de Futebol (FPF) a intenção de renovar o contrato de Bruno Moraes e que os recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) estão em dia. Os dirigentes estranharam a notícia da venda do jogador para a Juventus de Turim e preferiram interpretar a informação como uma ação do pai do atacante, Aloísio Guerreiro, para valorizar o atleta que está na seleção sub-20. Leão acha que Bruno Moraes está tendo "algumas influências negativas" com suas atitudes. "Direito trabalhista é uma coisa", continuou Leão, "e forçar a barra é outra". O treinador revelou que no penúltimo dia antes de se apresentar o atacante chegou atrasado ao treinamento e no último nem apareceu. "Tomou uma advertência e não quis assinar a carta e disse que talvez não voltaria mais; é só isso o que eu sei", completou, remetendo o caso ao departamento jurídico.