Santos nega venda de Robinho. De novo O Santos desmentiu mais uma vez a notícia de que Robinho está sendo negociado com clubes europeus, depois que o jornal A Tribuna publicou informações dadas aos seus diretores, em Portugal, de que o Benfica tem uma opção de compra do atacante, que venceria na terça-feira mas foi prorrogada por mais uma semana. Em nota oficial, a diretoria santista reiterou que "não há qualquer negociação em curso envolvendo sua transferência para outro clube, uma vez que integrará o grupo que disputará competições na próxima temporada". A diretoria ressaltou que "não subscreveu qualquer documento que assegure a opção pela compra de seus direitos federativos" e que, "portanto, não são verdadeiras as informações divulgadas dando conta da existência de documentos dessa natureza". Os dirigentes foram além, desafiando a imprensa a publicar o pré-contrato: "julgamos prudente - a bem da prática do bom jornalismo - que as afirmativas contidas em noticiários sobre o tema viessem acompanhadas da apresentação dos documentos citados, de forma a comprovar, em se confirmando sua existência, sua validade perante os fóruns legais". No final da nota, a diretoria do Santos lamentou que a divulgação de "informações desprovidas de veracidade em nada contribui para o desenvolvimento do futebol" e "interfere de forma danosa para a conquista de um desfecho favorável do problema familiar vivido pelo atleta". O jornal A Tribuna não foi citado na nota oficial do Santos, mas os dirigentes da publicação visitaram na quinta-feira o Benfica, tendo sido recebidos pelo vice-presidente José Veiga, que confirmou a existência de uma opção de compra com validade até terça-feira e que o presidente santista, Marcelo Teixeira, havia pedido mais uma semana para decidir a questão. O negócio estaria sendo tratado diretamente entre a diretoria do Real Madrid com o presidente Marcelo Teixeira. O clube espanhol está à frente da negociação e, efetivada, emprestará Robinho para o Benfica. O plano do clube europeu é ter o atacante a partir de janeiro do ano que vem. O Real tem atualmente três jogadores extra-comunitários - Ronaldo, Roberto Carlos e o argentino Samuel - e a vaga para o novo brasileiro surgirá quando o pedido de dupla cidadania de Roberto Carlos ou Samuel for aprovado.