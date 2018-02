Santos negocia novos patrocínios Valorizado pela conquista do título brasileiro, o segundo em três anos, o Santos tem recebido ofertas de patrocínio. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, admitiu nesta quinta-feira os contatos das multinacionais Panasonic e Claro. Disse que há ainda outros interessados e anunciou o provável desligamento da Bombril, mas de forma amigável, e a manutenção da Umbro, empresa fornecedora dos uniformes. Durante a entrevista coletiva desta quinta-feira na Vila Belmiro, o presidente também confirmou a possibilidade de a Global, empresa da família de Pelé, vir a acertar parceria com o Santos. "É muito positiva para o clube. Só não quero utilizar a imagem de Pelé de uma forma amadora", afirmou Marcelo Teixeira. O presidente aproveitou também para garantir que, após acordo com o técnico Vanderlei Luxemburgo, o Santos trabalha para manter o grupo que foi campeão brasileiro. "Só posso adiantar que a nossa prioridade é manter a base do elenco", frisou o dirigente, sem querer citar nomes de eventuais reforços. De acordo com Marcelo Teixeira, serão poucas contratações até a reapresentação da equipe, no dia 5 de janeiro.