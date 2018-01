Santos: Nelsinho ganha preferência Os dirigentes do Santos continuam divididos sobre o nome do treinador para o segundo semestre. Oficialmente, Celso Roth é o primeiro da lista e o presidente Marcelo Teixeira tem repetido que espera continuar com o treinador para o Brasileiro. Só que Roth e os dirigentes não conversam há dias e isso indica que os santistas querem ganhar tempo. Nelsinho Baptista já foi sondado e é um velho sonho de Teixeira. Vanderlei Luxemburgo continua nos planos. Os diretores trabalham na direção de contratar um técnico de ponta. Na segunda-feira, as negociações serão intensificadas. Enquanto não resolvem a situação do treinador e de alguns jogadores, como Cléber, os torcedores santistas estão escolhendo no site do clube o atleta que gostariam de ver na seleção brasileira. Nesta quinta-feira à noite, Diego encabeçava a pesquisa, com 35% dos votos, seguido pelo goleiro Fábio Costa, com 33%, Léo, com 30% e André Luís, com 3%.