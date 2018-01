Santos: nova vitória no caso Deivid Depois da liminar concedida na semana passada pelo Tribunal Regional do Trabalho, considerando como ainda em vigor o contrato de trabalho do atacante Deivid, agora foi a vez do Departamento Jurídico da Confederação Brasileira de Futebol manifestar-se favoravelmente ao Santos. Em parecer assinado por Carlos Eugênio Lopes, a CBF determinou que o Departamento de Registro e Transferência mantenha a anotação de indisponibilidade do passe do jogador. Com isso, pelo menos temporariamente, fica inviabilizada a transferência do jogador para o Corinthians - clube para qual o atacante estaria se transferindo. O parecer da CBF é resultado de um batalha judicial que vem sendo travada entre o Santos e o Nova Iguaçu, clubes que proprietários do passe do jogador. Segundo informou hoje a assessoria de imprensa do clube santista, o documento garante ao Santos a preferência na compra do atestado liberatório de Deivid ou ou direito de receber 50% do valor do seu passe, em uma eventual transferência para outra agremiação. No despacho, Lopes faz um histórico de todo o processo envolvendo o Santos e o Nova Iguaçu, time de origem do jogador, que detém 50% do seu passe. O representante da CBF considera como "perfeitamente válido" o contrato assinado pelos presidentes dos dois clubes, datado de 1º de setembro de 1999, em que ficou estabelecido que, a partir daquela data, o Santos teria direito, em qualquer tempo, a 50% do atestado liberatório do jogador e a preferência na compra da totalidade do seu passe.