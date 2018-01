Santos, o único "dono" de uma TV O Santos é o único time brasileiro que tem um canal de televisão. Ou melhor, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, é o dono da Televisão Educativa Santa Cecília, do núcleo de comunicações da Universidade Santa Cecília. Por não ser comercial, tem alguns programas de prestação de serviços e de jornalismo em geral, além de duas mesas-redondas esportivas em parceria ? das 12h às 13h e outra comandada por Armando Gomes, toda noite, com exceção dos sábados. Leia mais no Jornal da Tarde