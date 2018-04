Santos oficializa ida do meia Pedro Castro ao Espanyol, de Barcelona

SANTOS - A diretoria do Santos oficializou nesta quinta-feira o empréstimo do meia Pedro Castro, ao Espanyol, de Barcelona. O clube da Vila Belmiro explicou a promessa das categorias de base do clube foi cedido até o final da temporada 2013/2014 do futebol europeu, mas o acordo pode ser posteriormente prorrogado até 2015.

Promovido ao time profissional do Santos em 2012 pelo técnico Muricy Ramalho, Pedro Castro acabou sendo cedido diversas vezes ao time de juniores, tanto que participou das conquistas da Copa São Paulo e da Copa do Brasil Sub-20 no ano passado.

No Espanyol, o Santos espera que Pedro Castro adquira mais experiência e seja mais aproveitado do que no clube da Vila Belmiro - reserva, ele se despediu do time na quarta-feira, quando participou da segunda parte, quando apenas suplentes foram usados, de jogo-treino contra o Juventus, no CT Rei Pelé.

Pedro Castro não foi o único jogador sem espaço no elenco a ser emprestado pelo Santos. O lateral-direito Galhardo foi cedido ao Bahia até o final de 2014. O zagueiro Rafael Caldeira foi emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto, enquanto o meia Breitner acertou com o XV de Piracicaba e os atacantes Dimba e Tiago Alves foram cedidos para o Penapolense em negociações até o final do Campeonato Paulista.