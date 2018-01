Santos: Oswaldo quer conter entusiasmo Ainda no vestiário, depois do futebol apresentado contra o Corinthians, o técnico Oswaldo de Oliveira reuniu o grupo de jogadores e começou um trabalho que só será encerrado nesta quarta-feira em La Paz, pouco antes do jogo contra o Bolivar: ele quer conter o entusiasmo de seus atletas para evitar surpresas. "Dei um choque neles e vou continuar dando até a hora do jogo para que nosso time não se deixe levar pelo entusiasmo". Mas, ele entende que a maioria é experiente. "Eles sabem que a Libertadores é um ponto fundamental para nós e estão bastante conscientes disso". Outra preocupação é com a maratona que começou nesta segunda-feira. Depois do treino, os jogadores jantaram na Vila Belmiro e seguiram para São Paulo, de onde embarcam, às 9 horas desta terça, para Santa Cruz de La Sierra. Só na quarta é que viajarão para La Paz, devendo chegar apenas uma hora antes da partida, para diminuir os efeitos da altitude de 3.650 metros da cidade boliviana. Na opinião de Oswaldo de Oliveira, isso é o melhor a fazer. "Nada resolve o problema da altitude, a não ser se morar lá", disse ele, jogando o problema para a Fifa e a Confederação Sul-Americana. "A gente vai usar um paliativo, que não tem a eficácia de uma adaptação, mas está provado que o jogador sente menos porque a rarefação do ar é uma coisa intransponível para quem não vive na altitude". Com a chegada da estréia na Libertadores, o treinador santista comenta que o time chegou no ponto mais temido em termos de preparação, já que a pré-temporada foi muito curta e o desgaste físico dos atletas é visível. Mas está otimista, principalmente depois do espetáculo que o time deu domingo no clássico contra o Corinthians. "Estamos chegando bem melhor do que poderíamos esperar diante da seqüência de jogos com carnaval e o clássico contra o Corinthians". Em sua opinião, o grupo passou bem por essa fase. "Chegamos na fase mais aguda, que é jogar a 3.650 metros contra um adversário que usualmente ganha as partidas lá", disse ele, comentando que jogo contra o Bolivar "é uma grande prova que vamos passar". Oswaldo confirmou que o colombiano Henao será o goleiro. Ele pretende aproveitar a experiência do jogador em altitude elevada e na Libertadores e informou que Mauro contra o Ituano, no domingo. Não confirmou a equipe, pois aguarda melhor avaliação de alguns jogadores, como Ávalos e Basílio, que deixaram o campo contundidos. Dois adversários - O lateral-esquerdo Léo, um dos destaques do Santos na goleada contra o Corinthians, comentou que o grupo já está muito concentrado para o jogo contra o Bolivar. "Na Libertadores, não podemos nos desconcentrar e temos de estar sempre muito ligados para evitar surpresas". Ele já atuou em altitudes elevadas e sabe da dificuldade que o time terá para vencer o adversário: "vamos enfrentar dois adversários, o Bolivar e a altitude". Léo acha que o clássico de domingo já pertence ao passado e acha que o bom futebol apresentado não vai subir à cabeça dos companheiros. "Não tem empolgação. Sabemos o que podemos produzir, conseguimos fazer isso contra o Corinthians, mas já passou. Agora, é pensar só na Libertadores e em vencer o Bolivar".