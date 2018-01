Santos otimista por Vágner e Luizão Até terça-feira o atacante Vágner Love pode ser o comandante do ataque santista. O clube apresentou sua proposta oficial ao CSKA, ainda aguarda a resposta dos dirigentes russos, mas o otimismo é grande na Vila Belmiro. E, ao contrário do que foi divulgado, a Panasonic não faria parte do negócio para a aquisição do reforço, cujo investimento será todo tirado do valor arrecadado com a venda de Robinho. As negociações com Luizão também não evoluíram nesta sexta, mas o negócio é considerado mais fácil por envolver uma soma bem menor de dinheiro. Os dois reforços são esperados na próxima semana para se integrar ao grupo que trabalha em cima do planejamento para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro e conseguir mais um título. Enquanto aguarda a chegada de novos reforços, o time iniciou nesta sexta a intertemporada em Atibaia. Pela manhã, os jogadores fizeram testes físicos e à tarde treinaram fisicamente, realizando ainda um trabalho de chutes a gol. Gallo, porém, teve de contabilizar mais um problema: o volante Fabinho sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e deverá ficar afastado entre sete e dez dias da equipe. Por outro lado, o treinador estava otimista com o retorno de Elton à equipe para o jogo de quarta-feira contra o Atlético-PR e acredita que o atacante Diego possa ficar no banco. Ele ainda confirmou que Kleber deverá iniciar neste sábado os treinamentos e que também jogará em Curitiba. O Santos permanecerá até terça-feira em Atibaia, viajando de lá para a capital paranaense. No domingo será dia de folga e Gallo pretende aproveitar os dois dias de treino da semana que vem (segunda e terça) para conseguir resolver problemas táticos.