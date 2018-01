Santos parece nem ligar para o Deportivo Pasto O técnico Vanderlei Luxemburgo deve escalar o Santos com time misto no jogo contra os colombianos do Deportivo Pasto, quinta-feira, na Vila Belmiro, pela Copa Libertadores da América. Mas ele ainda não confirma. ?Ele só vai escalar no vestiário, pouco antes do jogo?, revelou o lateral-direito Pedro. O fato é que o jogo de quinta-feira pouco importa ao Santos. O time já está classificado e tem, inclusive, a primeira posição do seu grupo garantida. Uma vitória sobre o Deportivo Pasto serviria apenas para manter a campanha 100% e terminar a fase com a melhor campanha da Libertadores. Mas Luxemburgo também está pensando em poupar alguns titulares para o jogo decisivo de domingo, quando o Santos enfrentará o Bragantino, no Morumbi, pela semifinal do Paulistão. A indiferença dos santistas em relação ao adversário desta quinta-feira é total. Tanto que os jogadores do Deportivo Pasto não foram nem notados durante o treino que realizaram na tarde desta terça, no campo 1 do Centro de Treinamento Rei Pelé, no mesmo horário em que Luxemburgo comandava o treinamento do Santos no campo 3. ?Eles estavam aí??, espantou-se o meia Pedrinho. ?Nem percebemos.? Nesta terça-feira, o lateral-direito Pedro confirmou que, durante o impasse de sua renovação com o Santos, recebeu convite para voltar a jogar pelo Palmeiras. "Fiquei feliz por ter sido procurado por pessoas do Palmeiras. Não guardo mágoa de ninguém, mas que se tiver que sair do Santos, volto para o exterior?, disse o jogador. Enquanto isso, os dirigentes santistas estão reclamando da decisão do São Paulo de exigir o mínimo de R$ 70 mil pelo aluguel do Morumbi para o jogo de domingo, entre Santos e Bragantino. De acordo com o supervisor administrativo do clube, Modesto Roma Júnior, tinha ficado acertado que o aluguel do estádio seria de 10%. ?O São Paulo é só vem a nós. Não podemos fazer nada agora em respeito ao torcedor, mas esperamos uma atitude da Federação Paulista de Futebol, caso o Santos se classifique para as finais?, disse Modesto Roma Júnior.