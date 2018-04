Santos passa a semana concentrado Os jogadores do Santos viajaram nesta segunda-feira mesmo para Porto Alegre, onde enfrentam o Internacional na quarta-feira. E só voltam para casa no sábado, depois do jogo contra o Guarani. Com isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai conseguir alguns dias a mais de concentração, para preparar o grupo para a reta final do Campeonato Brasileiro. Apesar de estar contundido, Mauro viajou com o grupo. Segundo Luxemburgo, ?ele pode atuar até contra o Inter, dependendo da evolução?. Caso não se recupere, o chileno Tapia entra em seu lugar. Mas o treinador também já adiantou que o goleiro titular volta contra o Guarani, se não jogar na quarta-feira. Risco - A ameaça de o Santos perder o mando de jogo na Vila Belmiro preocupa o Luxemburgo. A punição pode vir por causa do copo de água atirado pela torcida no técnico Hélio dos Anjos, do Vitória, na partida do domingo. "Foi um fato isolado, mas foi um fato que existiu", admitiu o treinador do Santos. "Não vejo como interditar um campo por causa de um copo de água, pois seria necessário interditar todos os estádios do Brasil."