Santos passa por seu grande teste Depois de vencer três amistosos, o Santos passa pelo seu grande teste, ao enfrentar amanhã seu maior rival, o Corinthians, em partida marcada para as 15 horas, na Vila Belmiro, quando o técnico Emerson Leão terá oportunidade de testar os limites de sua equipe. A quinze dias da estréia do Santos no Campeonato Brasileiro, o treinador ainda aguarda a vinda dos reforços solicitados à diretoria: pelo menos um meia e mais um atacante. Ele vem insistindo na necessidade de contratação de jogadores mais experientes, já que o elenco santista é quase todo composto por atletas bastante jovens. Leão gostou do desempenho da equipe no jogo-treino de quinta-feira, quando o Santos venceu a Ponte Preta, de virada, por 2 a 1. Apesar do resultado positivo, a pequena torcida que esteve presente ontem à Vila Belmiro não poupou vaias aos jogadores e até ao técnico, nas jogadas mais arriscadas, mesmo tratando-se de um jogo-treino, fato que revoltou o treinador. "O Corinthians é superior. E daí? Nem por isso vamos nos intimidar", afirmou irritado, durante a coletiva. Leão também não gostou do empréstimo do lateral-direito Valdir, feito ao Gama-DF, até o final deste ano. Ele acredita que só o retorno de Rubens Cardoso, emprestado ao São Caetano, poderá solucionar a falta de opções para a lateral-direita. De acordo com o técnico, os últimos amistosos, incluindo o internacional, realizado sábado passado contra a equipe escocesa do Glasgow Rangers, nos Estados Unidos, foram extremamente importantes, para que pudesse observar melhor o time. Por isso, depois de enfrentar o arquiinimigo santista, o Corinthians, ele quer que a diretoria agende novo amistoso, para a semana que vem, contra um time da capital, a fim de realizar os últimos ajustes na equipe, antes da estréia no Brasileiro, prevista para o dia 10 de agosto, diante do Botafogo-RJ. O volante Alexandre, ex-Guarani, de 21 anos, contratado esta semana, começou a ser testado por Leão, jogando os primeiros 45 minutos da partida contra a Ponte Preta. Na opinião do técnico, apesar de estar chegando agora, o jogador foi aprovado. O time titular que Leão deverá escalar na partida de amanhã é composto por: Júlio Sérgio; Maurinho, André Luiz, Preto e Léo; Paulo Almeida, Renatinho, Elano e Diego; Fabiano Souza e Alberto.