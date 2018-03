Santos pede para jogar em São Paulo, mas Globo veta

O Santos revelou nesta terça-feira que solicitou à Federação Paulista de Futebol (FPF) a transferência do jogo contra a Ferroviária, no próximo fim de semana, para o Pacaembu. O clube santista também queria que o duelo passasse de sábado para domingo, mas teve seu pedido rejeitado.

"O pedido foi negado, pois segundo a Federação, a empresa detentora dos direitos televisivos foi contrária à mudança, porque prejudicaria a sua programação", explicou o Santos, em comunicado. A emissora detentora dos direitos é a Rede Globo e o jogo está programado para ser transmitido no pay-per-view, apenas.

O duelo, assim, segue marcado para sábado, às 19h30, na Vila Belmiro. O Santos já enfrentou o Red Bull Brasil no domingo passado, às 11, no Pacaembu, e queria voltar para São Paulo no próximo fim de semana.

O único jogo na cidade pela quarta rodada será entre São Paulo e Mirassol, no Morumbi, às 19h30 de sábado. No domingo, a rodada do Paulistão terá só dois jogos: Santo André x São Bernardo, em Santo André, às 10h, e Linense x Palmeiras, em Lins, às 17h00.