Santos pede para Robinho ficar quieto Robinho foi ?aconselhado? pelos dirigentes do Santos a não se envolver na briga de seus empresários Wagner Ribeiro e Aluísio Guerreiro. Por sugestão do presidente Marcelo Teixeira, o diretor de futebol Francisco Lopes ligou para o atacante sugerindo silêncio. A diretoria ficou assustada com a enorme repercussão do caso e entende que o Santos está sendo tão prejudicado quanto o próprio Robinho. ?Já ligamos para o Robinho pedindo para ele parar de falar?, disse Lopes. ?O jogador a gente consegue controlar, mas e os pais dele? E os outros dois artistas (Wagner Ribeiro e Aluísio Guerreiro)? Quem controla?? Até agora o Santos se manteve como espectador diante da briga entre os empresários. O que o dirigente Francisco Lopes sabe é que Guerreiro vendeu os direitos sobre Robinho a Ribeiro, mas não viu nenhum documento que comprove a transação. Lopes afirmou ainda que foi Wagner Ribeiro quem negociou a reforma do contrato de Robinho. Guerreiro diz que foi ele. O atacante deveria ter voltado a Santos dia 2, mas foi aconselhado a permanecer fora da cidade ? longe dos empresários e dos repórteres - até que o caso esfrie. Na terça-feira, porém, deverá se reapresentar ao clube juntamente com os outros jogadores. Antes disso, participará de uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira, o diretor de futebol Francisco Lopes e o técnico Emerson Leão. No mesmo encontro, a diretoria vai estudar uma estratégia para preservar o clube e o próprio jogador. Os dirigentes temem que no futuro o Santos possa ser prejudicado numa eventual transferência de Robinho para o mercado externo, principalmente o europeu. ?Tudo isso que está acontecendo é muito negativo para a imagem do clube e do Robinho. Todo mundo sabe que além do atleta, os clubes europeus valorizam muito o homem na hora de investir numa contratação. Por isso é preciso encontrar um meio de resguardar o Santos e o jogador?, observa Lopes. Para o diretor de futebol, a situação criada pelos empresários da jovem revelação santista mostra que a legislação que regula a transferência de atletas tem de mudar. ?Todos eles, incluindo o Wagner e o Aluísio, jamais pensam no jogador. Só querem saber de dinheiro. Qual o investimento que eles fizeram no Robinho? Uma folha de papel? Só sei que somos nós que vamos ao Interior à procura de craques, investimos por sete, oito anos num menino e depois vem um empresário e leva o jogador. Ou fica com 30% ou 40% dos direitos federativos. Acho que o novo governo deveria mexer nisso?, sugeriu Lopes. Além de Robinho, as outras preocupações dos dirigentes são as reformas de contrato. Os laterais Maurinho e Léo receberam propostas mas ainda não responderam. Por lei, desde 31 de dezembro ambos estão livres para acertar com qualquer clube. Léo tem sondagens do futebol alemão e propostas do Palmeiras e do São Paulo. O Santos lhe oferece os mesmos R$ 70 mil que recebia no contrato anterior.