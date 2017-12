Santos: pedra no caminho corintiano Nada melhor que um clássico para recolocar a ordem na casa. Este é o pensamento de Corinthians e Santos para o duelo entre ambos neste domingo, às 16 horas, no Pacaembu. O líder do Campeonato Brasileiro tenta provar que os dois últimos tropeços não afetaram em nada na luta pelo título. Para isso, descarta novo deslize e fala em boa vitória. Já o atual campeão busca salvar um ano sem glórias após a saída da estrela Robinho. A missão do Corinthians é provar, diante do Santos, que o empate com o Vasco por 1 a 1 e a derrota por 2 a 1 diante do Cruzeiro, já estão esquecidos e passaram despercebidos. "O que passou, passou. Agora, nos preocupamos com o Santos. O objetivo é manter a vantagem de 6 pontos", informou Lopes, sobre a vantagem sobre Internacional e Fluminense. Ou seja, esbanja confiança na vitória. Para isso, a volta de Rosinei é fundamental. Com o meia, Lopes deixará o esquema cauteloso dos últimos jogos e volta a escalar time ofensivo. "Vamos para cima", prometeu. E confiança parece ser a palavra de ordem no clube. O atacante santista Geílson prometeu comemorar o gol 11 mil do Santos no Pacaembu. Foi ironizado. "Não vamos comprar briga, mas tomara que ele faça 11.001, 11.002 porque vamos fazer uns três ou quatro", dialogou o vice-presidente Andrés Sanchez. Uma vitória sobre o rival Corinthians, muito mais do que três pontos pode significar um último alento para o Santos. Nem mesmo o retorno da estrela Giovanni, de 33 anos, serve para amenizar a situação do sétimo colocado no Brasileiro, que saiu da briga pelo título nacional muito cedo e, agora, tem chances mínimas de garantir vaga na Copa Libertadores da América de 2006. Parte da torcida santista não agüentou o desempenho irregular, perdeu a paciência de vez com as duas derrotas seguidas para Cruzeiro e Ponte Preta e sexta-feira invadiu o CT Rei Pelé para protestar contra o que consideram falta de vontade dos atletas. "Vocês têm de suar a camisa, no mínimo são obrigados a correr 90 minutos e nem isso estão fazendo", protestou um integrante da Organizada Sangue Jovem. Quem também provavelmente retorna à equipe é o atacante Luizão. Treinou entre os titulares na sexta-feira. "Joguei muito pouco até agora, garanto que vou correr bastante. Vamos com tudo para cima do Corinthians".