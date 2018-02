Santos: Pedrinho, destaque no treino, pode assinar segunda O jogador que pode acabar com o drama do ataque do Santos - que não marcou gols na estréia - é Pedrinho. Nesta sexta cedo, enquanto os titulares corriam em volta dos campos do Centro de Treinamentos Rei Pelé, o meio-campo esbanjava categoria como meia avançado de um dos times de um coletivo entre reservas, para a alegria do técnico Vanderlei Luxemburgo. Por quem não se dava nada, quando terminou o seu contrato com o Fluminense, em dezembro, depois de mais uma temporada mais de sofrimento do que de futebol, o jogador está por cima. Mas nem tanto. "Achei bom o seu treino, mas ainda falta algo mais para ser o Pedrinho que eu conheço", disse o técnico, destacando que clinicamente o jogador está recuperado e que agora está sendo dado a ele uma base física. "E também estão sendo recuperados a sua confiança e o seu amor próprio, para que se sinta valorizado. Ele precisa sentir que é um jogador que ainda tem muita lenha para queimar". Falta pouco para que isso aconteça, segundo o técnico. "Ele já mostra o jogador inteligente, colocando os companheiros na cara do gol." Pedrinho deve assinar um contrato por produtividade no começo da semana e tem chance de estrear no dia 25, contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Marcos Aurélio: novela continua A esperança do Santos de confirmar nesta sexta a contratação do meia Marcos Aurélio foi frustrada pelo adiamento, para o dia 26 deste mês, da decisão da 11.ª Vara do Trabalho, de Curitiba, sobre o impasse envolvendo o jogador e o Atlético-PR. O atleta, oficialmente anunciado como reforço santista no site do clube e que treina no CT Rei Pelé há mais de uma semana, compareceu nesta sexta-feira à audiência de conciliação. Como não houve acordo entre as partes, no dia 26 o juiz vai decidir se Marcos Aurélio está liberado para se transferir para o Santos ou se terá que retornar ao Atlético-PR. O clube do Paraná alega que tem preferência na compra de 50% dos direitos federativos do jogador e inclusive já teria pago a primeira parcela, dentro do prazo. Vá a dois jogos e pague por um Na tentativa de levar grandes públicos à Vila, neste sábado e na Segunda-feira (às 20 horas, contra o Sertãozinho), os dirigentes fizeram uma promoção: o ingresso de arquibancada custa 15 reais, mas o torcedor pode adquirir dois - um para cada jogo - por 20 reais. Um ingresso de meia entrada custa 7 reais e, nesta promoção, dois saem por 12 reais. Texto atualizado às 18h37