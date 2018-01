Santos pega a Lusa com três atacantes O Santos trabalhou ontem para estrear no Campeonato Paulista com goleada contra a Portuguesa de Desportos, nesta quinta-feira, às 20h30, na Vila Belmiro. O técnico Oswaldo de Oliveira nem esquentou a cabeça para escolher entre Fábio Baiano, Bóvio e Zé Elias quem seria o melhor para substituir Preto Casagrande, que foi para o Fluminense-RJ, e escalou o time com três atacantes - Basílio, Deivid e Robinho -, além de confirmar Flávio na lateral-direita e o experiente Antônio Carlos na zaga, ao lado de Ávalos. Nenhum dos seis reforços contratados neste ano começará jogando amanhã à noite. No minicoletivo de ontem à tarde, no Centro de Treinamentos Rei Pelé, os atacantes foram orientados para começar na frente e os titulares mostraram o futebol veloz, ofensivo e eficiente que levou o Santos à conquista do Campeonato Brasileiro de 2004. Robinho e Elano, convocados para o amistoso da Seleção Brasileira contra Hong Kong, dia 9 de fevereiro, foram os destaques do treino. Nesta quinta-feira à noite, será o reencontro da equipe com a torcida, depois de 70 dias. Na fase final do Brasileiro do ano passado, o time perdeu quatro mandos de jogo devido a incidentes ocorridos na Vila Belmiro e teve que atuar no interior. O Santos está há 21 anos na fila para voltar a conquistar o Campeonato Paulista. "O título do Brasileiro já faz parte do passado. Agora, vamos começar tudo do zero, outra vez. A conquista do Campeonato Paulista é importante devido ao longo tempo em que o clube não ganha esse título e por isso é tão prioridade quanto a Libertadores, que também vamos disputar no primeiro semestre", disse Ricardinho, após o treino de ontem. "O que ficou do ano passado foi o grupo, mantido quase em sua totalidade, e o entrosamento." O capitão disse que a ordem do técnico Oswaldo de Oliveira é para que os atacantes voltem para ajudar na marcação para que a defesa não fique sobrecarregada. "Não há novidade. É só jogar como no ano passado, com os jogadores ficando atrás da linha da bola e avançar e voltar com bloco." Surpresa - Basílio ficou surpreso quando foi avisado que estava no time de cima no coletivo. "Fico feliz com a nova oportunidade e vou continuar me esforçando para merecer a confiança do técnico e dos companheiros", disse, o atacante, que correu muito no treino de ontem, como se estivesse no meio da temporada. "Nossa equipe vai continuar sendo ofensiva. Serão três atacantes e mais Elano chegando. Mas para que não tenhamos nenhuma surpresa desagradável, precisamos marcar pressão. Da minha parte, vontade não vai faltar." Não era intenção de Oswaldo de Oliveira escalar Antônio Carlos nos primeiros jogos da temporada. O técnico achava que o longo tempo que o zagueiro ficou parado em 2004 por causa de um problema muscular na virilha e da cirurgia a que se submeteu para a extração de um cisto do músculo da coxa direita iria exigir que ele fizesse um trabalho especial de preparação. Porém, Antônio Carlos surpreendeu pelo bom condicionamento na pré-temporada em Atibaia e está escalado. "Não fiz nada de especial durante as férias. Só dei umas corridinhas na praia e nos parques lá em Presidente Prudente. Mas sinto que dá para jogar sem problema", disse Antônio Carlos, que deu uma informação interessante. "O Santos tem de 20 a 22 jogadores todos em condições de serem titulares e o time que joga amanhã não será o mesmo que enfrentará a Ponte Preta no domingo. Com o elevado número de jogos, haverá um revezamento para que não surjam problemas."