Santos pega Flamengo com time misto O Santos vai interromper sua campanha no Brasileiro para mais uma partida pela Copa Sul-Americana. Enfrentará nesta quarta-feira o Flamengo, na Vila Belmiro, e mais uma vez o técnico Vanderlei Luxemburgo irá poupar seus principais atletas. Ele não admite que se fale em colocar em campo o time reserva, mesmo que essa seja a verdade. "Tenho 25 jogadores à disposição e o time que entrar em campo será o Santos e não uma equipe alternativa", comentou, sem definir quem jogará. O volante Ricardo Bóvio, que deixou o campo contundido no domingo, tem presença garantida em sua nova posição, a lateral-direita. Com a contusão dos dois jogadores que atuam ali, ele ganhou a posição. Nesta segunda-feira Luxemburgo confirmou que a contusão do atleta não preocupa. O volante Zé Elias, que vai cumprir suspensão no jogo de sábado contra o Atlético-MG, pelo Brasileiro, será aproveitado pelo treinador para que ganhe mais ritmo de jogue e consiga mais rapidamente sua readaptação ao futebol do país. Já o zagueiro Antônio Carlos passará por novos testes nesta terça para saber se tem condições de retornar à equipe nesse partida. É bem provável que o treinador escale alguns titulares, mas ele está analisando bem as condições da partida contra o Flamengo e dá mesmo prioridade para a disputa do Campeonato Brasileiro. "Vou escolher aqueles que podem fazer uma boa partida sem prejudicar o jogo de sábado". Pelas contas de Luxemburgo, os dois próximos confrontos são muito importantes para o time disparar na competição, já que ocorrerão na Vila Belmiro, contra o Atlético-MG e o Vitória. "Creio que, do meio do segundo turno para a frente, haverá a definição dos times que disputarão o título, daqueles que não irão a lugar algum e, por fim, dos que poderão ser rebaixados". Luxemburgo entende que o equilíbrio do campeonato se deve ao preparo que as equipes tiveram e não pelo baixo nível técnico da competição. "No ano passado, na primeira vez que o campeonato foi por pontos corridos, os clubes se surpreenderam. Agora, entenderam bem e quem se preparou está na frente". Segundo ele, quem percebeu que não podia entrar em campo pensando que poderia ser derrotado no primeiro turno que daria para recuperar no segundo está levando vantagens sobre os demais. Palmeiras - O treinador santista não concordou com a afirmação de Estevam Soares de que "o Palmeiras jogou e o Santos ganhou". Luxemburgo disse que "o Santos ganhou porque jogou para ganhar o campeonato, se arriscou. A tática adotada pelo Palmeiras foi muito boa e o Estevam montou bem o time de acordo com o grupo que tem à disposição. Entretanto, quem buscou mais o resultado foi o Santos". Luxemburgo não adota a marcação homem-a-homem e lembrou uma partida de 95, quando dirigia o Palmeiras e colocou Kleber em cima de Giovanni. Num único lance, o meia santista deu um passe de calcanhar para Vagner marcar o gol que deu a vitória aos santistas e abriu caminho para a equipe chegar à final do Brasileiro daquele ano. "O Marcinho marcou muito bem o Robinho, sem pancada e com muita honestidade, mas não tem marcação perfeita: ele foi feliz em 89m50s, mas em dez segundos Robinho deixou Elano na cara do gol e foi com esse gol que o Santos ganhou".