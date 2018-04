Santos pega Flamengo-PI e quer vaga na Copa do Brasil Neymar avisou que "o bicho vai pegar" no jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil contra o Flamengo-PI, nesta quarta-feira, às 22 horas, na Vila Belmiro. E quando Neymar promete é bom não duvidar. Depois de ter marcado os quatro gols da vitória contra o União Barbarense, no sábado passado (teve mais um anulado, por impedimento, e mandou uma bola na trave), o atacante pode repetir o que fez contra o Naviraiense-MS, na edição de 2010 da competição. No jogo de ida, a vitória santista foi por apenas 1 a 0 e, na volta, Neymar comandou o time na goleada por 10 a 0. Resultado que colocou o clube sul-mato-grossense no mapa do futebol.