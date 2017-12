Santos pega Grêmio e torce para o Flu O Santos quer aproveitar a crise do Grêmio para conquistar mais três pontos no Brasileiro e alimentar a vontade de encerrar o primeiro turno como líder da competição. Para isso, precisa vencer e torcer por um tropeço do Cruzeiro, que joga contra o Fluminense. Para o jogo deste sábado, às 16 horas, o técnico Emerson Leão manteve uma dúvida, que só será esclarecida pouco antes da partida: Robinho ou Nenê no ataque. Nesta sexta-feira, Leão comandou um treinamento tático, pois só contava com 19 jogadores e não deu para realizar um coletivo. O ambiente entre os jogadores é de descontração, embalados pela boa fase vivida pelo time, que vem de uma vitória sobre o Atlético-PR na quarta-feira. Leão também está tranqüilo e disse que ?o Santos se acostumou a jogar fora da mesma maneira que atua em casa e um time que pensa no título tem que jogar desconfiado do adversário, mas tirando proveito dos problemas da outra equipe". Com isso, ele indica que o Santos vai tentar se aproveitar da crise vivida pelo Grêmio, penúltimo colocado no Brasileiro, mas não há motivos para relaxamento. ?O Grêmio continua sendo a mesma grande equipe que sempre foi e está numa péssima fase, mais nada." Leão não quis confirmar a equipe, informando que só irá defini-la neste sábado. É provável que promova a volta do zagueiro André Luís, que cumpriu suspensão automática, com Pereira voltando para o banco. No ataque, pode manter Robinho - que não atravessa uma boa fase - ou optar por Nenê, jogador que tem se dado bem quando entra durante os jogos. Reforços - Leão revelou nesta sexta-feira que não conhece os dois atacantes contratados esta semana pelo clube, Marcelo e Val Baiano. ?Eu, por meio de comentários e indicações e eles foram pré-contratados." Na semana que vem, os dois treinarão junto com a equipe. ?Dependendo daquilo que observarmos, ficam ou não ficam." Os novos reforços vieram do Paraná e são desconhecidos no futebol paulista. Val Baiano se define como um jogador ?de explosão, que chuta forte e é bom cabeceador". Ele acha que suas características são parecidas com as de Alberto, o centroavante que foi campeão brasileiro pelo Santos no ano passado. Se esta semana chegaram três reforços à Vila Belmiro, há também a preocupação de perder mais dois atletas. Nenê está sendo negociado com o Mallorca, da Espanha, e o zagueiro Alex, revelação santista no ano passado, pode se transferir para a Turquia. No caso do atacante, as negociações estão mais evoluídas e as possibilidades de jogar na Europa são grandes, devendo haver uma definição na semana que vem.