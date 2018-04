Santos pega o Coritiba em jogo que pode ter estreia de Nilmar

Uma baixa de peso e de última hora fez o técnico Levir Culpi mudar os seus planos no Santos para o jogo com o Coritiba, neste domingo, às 19h, no Couto Pereira. O centroavante Ricardo Oliveira sofreu uma pancada forte nas costas no treinamento de sábado, no CT Rei Pelé, e foi vetado pelo departamento médico, o que levou o comandante a relacionar pela primeira vez o atacante Nilmar.

Na sexta-feira, Levir declarou que a estreia de Nilmar estava próxima, mas ainda não ocorreria neste fim de semana, pois esperava que o jogador disputasse alguns coletivos para passar a ser aproveitado, após longa inatividade – não disputa um jogo oficial desde maio de 2016.

Neste sábado, porém, Ricardo Oliveira sofreu um choque forte durante o treino e foi vetado da viagem a Curitiba. Assim, a baixa fez Levir mudar seus planos. Nilmar, no entanto, deverá ficar como opção no banco de reservas, com Kayke sendo o favorito para assumir o comando do setor ofensivo santista.

Como esperado, Bruno Henrique, Jonathan Copete e David Braz, poupados na partida contra o Fluminense, voltaram a ser relacionados e vão enfrentar o Coritiba. Em compensação, o volante Renato, livre das dores musculares que o fizeram ficar de fora das duas últimas partida, ainda não tem condições de jogo.

Com bom desempenho como visitante (três vitórias, quatro empates e duas derrotas), o Santos aposta em seu setor defensivo para buscar uma vitória diante do Coritiba. Dono da segunda melhor defesa do torneio com 13 gols sofridos, o time da Vila Belmiro não é vazado há três partidas.

O Santos terá dois jogos fora de casa – o próximo é o Cruzeiro – para mostrar que ainda pode lutar pelo título brasileiro. “Temos uma sequência dura, mas sabemos que o Brasileiro é isso aí. Tentaremos manter o nosso estilo de jogo nas duas partidas fora de casa. Sabemos que o grande objetivo é a Libertadores, mas não podemos descartar o Brasileiro de forma nenhuma”, disse o lateral-direito Victor Ferraz.

Artilheiro do time no ano com 13 gols e poupado por causa do alto risco de lesões musculares em função do desgaste, o atacante Bruno Henrique garante um time ofensivo no Paraná. “Temos de continuar fazendo o nosso jogo, como sempre”.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA: Wilson; Léo, Márcio, Walisson Maia e William Matheus; João Paulo, Alan Santos, Matheus Galdezani e Carleto; Neto Berola e Alecsandro. Técnico: Marcelo Oliveira.

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca; Alison, Léo Cittadini e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Kayke. Técnico: Levir Culpi.

Juiz: Sandro Meira Ricci (SC).

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Horário: 19h.

Transmissão: SporTV e PPV.

Ao vivo: estadao.com.br/sfcvivo.