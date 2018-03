Santos pega o Santo André em 'teste final' antes de semana importante

Embalado por duas vitórias consecutivas, sequência que ainda não havia emplacado no Campeonato Paulista, o Santos vai enfrentar o Santo André neste domingo às 19h30 na Vila Belmiro, no teste final antes daquela que será a sua mais importante semana no ano até agora.

+ Santos fecha lista do Paulistão sem meia desejado e aposta em Diogo Vitor

+ Versátil, Jean Mota destaca sequência do Santos sem levar gols no Paulistão

O confronto antecede outros dois jogos de peso para o Santos. Na próxima quinta-feira, o time vai ao Peru enfrentar o Real Garcilaso, no seu jogo de estreia na Copa Libertadores. Depois, no domingo, receberá o Corinthians em clássico marcado para o Pacaembu e válido pelo torneio estadual.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jair Ventura deverá manter a base do time que superou o São Paulo no último domingo, com exceção de problemas por lesão ou suspensão. É o caso do atacante colombiano Jonathan Copete. Ele reclama de dores na coxa direita e não deverá ter condições de enfrentar o Santo André e vai se poupar para a estreia da Libertadores. A sua vaga no setor ofensivo será ocupada por Arthur Gomes.

CAUTELA

Além disso, Jair volta a contar com a dupla de zaga que tem status de titular desde a temporada 2017. Embora Gustavo Henrique tenha sido seguro no clássico com o São Paulo, David Braz é uma das referências do elenco e retornará ao time após cumprir suspensão automática para atuar ao lado de Lucas Veríssimo. Com eles juntos, inclusive, o Santos não foi vazado nos dois jogos que fez em 2018.

A proximidade dos duelos com Real Garcilaso e Corinthians pode levar a Jair a adotar a cautela e poupar algum titular. O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, por exemplo está pendurado com dois cartões amarelos. Dodô pouco treinou no novo clube e o meia Jean Mota continuará sendo improvisado na lateral-esquerda.

FICHA TÉCNICA

Santos: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison, Renato e Vecchio; Arthur Gomes, Eduardo Sasha e Gabriel Barbosa. Técnico: Jair Ventura.

Santo André: Neneca; Dudu Vieira, Domingos, Suéliton e Lorran; Adriano, Tinga e Guilherme Garré; Hugo Cabral, Lincom e Walterson. Técnico: Sérgio Soares.

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza.

Local: Vila Belmiro.

Horário: 19h30.

TV: PPV.