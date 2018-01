Santos pega Oeste e sonha com o título Com Júlio Sérgio no gol e apenas quatro reservas no banco, o Santos inicia sua luta em busca do sonhado título paulista contra o Oeste, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Ildenor Semeghin, em Itápolis. Apesar dos problemas, a equipe do técnico Leão está otimista. Sem cinco titulares, que estão defendendo a seleção brasileira no Torneio Pré-Olímpico no Chile, e os juniores na disputa da Copa São Paulo, o time vai iniciar a competição tão desfalcado que o treinado terá apenas quatro atletas como opção. "Falei com os dirigentes da Federação Paulista na tentativa de adiar nossa estréia uma semana, mas não foi possível. Argumentaram que a presença do Santos era importantíssima na estréia", disse, contrariado. A única posição onde o treinador não tem problemas de desfalque é no gol, onde Doni, Júlio Sérgio e Mauro travaram dura disputa pela posição durante a semana. Nesta terça-feira o mistério foi desfeito e Júlio Sérgio anunciado como o titular e Mauro, o reserva. "O Doni ainda está com a condição física bem abaixo e não ficará nem no banco", explicou Leão. "Vou procurar fazer por merecer", disse o titular, que pretende aproveitar o fato de jogar na estréia. O jogador não crê em descontentamento de Doni, apesar de ter demonstrado seu aborrecimento com as reportagens que apontavam o colega como favorito à vaga de titular. "Ninguém vai ficar bicudo ou torcer contra. Sem dúvida são jogadores muito talentosos, e eu estou tendo esta oportunidade, melhor para mim." O time terá a estréia de uma nova dupla de ataque: Basílio e Robgol, cuja experiência contrasta com a de seus antecessores na posição, quase sempre muito jovens. Entre os atletas que disputaram a temporada do ano passado, o pedido para a torcida é de paciência. "A gente pede isso do lado da torcida, especialmente por que temos muitos jogadores novos estreando mas, pela capacidade desses atletas, que são experientes e vieram de clubes grandes, tenho certeza que não teremos dificuldades", afirmou o zagueiro André Luís.