Santos pensa em contar com o atacante Adriano, da Inter

O Santos vai se candidatar a ser o destino de Adriano em 2008 caso a Inter de Milão confirme o interesse em emprestar de graça e ainda pagar os salários do centroavante, por um período de seis meses, em troca de sua recuperação. A informação foi dada pelo vice-presidente Norberto Moreira da Silva, nesta sexta-feira. Veja também: Adriano escolhe o REFFIS do São Paulo para se recuperar "O assunto ainda não foi tratado com o presidente Marcelo Teixeira, que viajou com a família, e nem com o técnico Vanderlei Luxemburgo, mas vou falar com ambos a respeito. É uma possibilidade interessante porque se trata de um baita jogador, um atacante com muita força física e que tem facilidade para fazer gols", disse Moreira da Silva, o segundo homem na administração santista. De acordo com o dirigente, Luxemburgo tem autonomia para falar em nome do Santos para fazer sondagens e até iniciar negociações. "Talvez ele já esteja procurando se informar sobre a situação de Adriano para depois levar o assunto ao presidente Teixeira, a quem cabe a última palavra", explicou. Adriano vem comprometendo a sua carreira desde a perda do seu pai, em 2004, quando entrou em crise de depressão, passou a freqüentar a noite e abusar do álcool. Consta que no momento, a Inter, de Milão, está interessada em negociar o artilheiro com algum clube da Europa, mas a situação pode mudar durante o mês e meio que o jogador vai passar no Brasil. Embora o forte do Santos seja o CEPRAF - Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas do Futebol -, destinado à parte física, a comissão técnica do clube é considerada uma das mais competentes do País. A recuperação de Pedrinho, que há um ano estava disposto a encerrar a carreira de jogador, serve como exemplo. Além da recuperação física com o fisioterapeuta Nilton Petrone (Filé), que realinhou o seu quadril, o meia teve acompanhamento de outros profissionais, principalmente de Luxemburgo, que fizeram com que ele voltasse a acreditar no seu potencial. Depois de perder Nilmar para o Internacional e Kléberson para o Flamengo, Adriano seria o jogador diferenciado para o Santos - está com a classificação à Libertadores de 2008 bem encaminhada - tentar ganhar pela terceira vez a mais importante competição sul-americana. TREINO Luxemburgo voltou a escalar o time no 4-4-2 no treino tático desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. As novidades foram Vítor Júnior no lugar de Pedrinho (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e Marcos Aurélio ao lado de Kléber Pereira. Carlinhos foi o lateral-esquerdo, substituindo Kléber que está na Seleção Brasileira, e Adriano ficou a vaga de Maldonado, convocado pelo Chile.