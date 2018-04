Santos perde a maior renda da história em jogo contra o Flamengo

SANTOS - O Estádio Mané Garrincha, palco do jogo de domingo entre Santos e Flamengo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, deve ter a maior renda da história do futebol nacional. De acordo com a operadora Ingresso Rápido, até ontem já haviam sido vendidas 45.860 da carga total de 69.200 entradas.

Além da procura dos torcedores, que enfrentaram longas filas para comprar bilhetes no único ponto presencial de vendas em Brasília, o valor do ingresso será decisivo para a marca histórica. O mais barato custa R$ 160 e o mais caro, R$ 400.

Considerando-se, por exemplo, que todos os ingressos sejam comercializados como meia-entrada (a perspectiva mais pessimista), a bilheteria do jogo alcançaria um faturamento bruto de R$ 6,6 milhões (com casa cheia).

A arrecadação histórica, que seria motivo de satisfação para o Santos, mandante da partida, transformou-se em uma saia-justa para a diretoria porque o clube cedeu o mando de campo para a Federação Brasiliense por cerca de R$ 800 mil, valor distante da renda esperada.

O jogo será o segundo evento-teste do Mané Garrincha, palco da partida entre Brasil e Japão, no dia 15 de junho, na abertura da Copa das Confederações. A inauguração foi o jogo entre Brasiliense x Brasília, no sábado.

Odílio Rodrigues, presidente em exercício do Santos, defendeu-se, por meio da assessoria de imprensa. "O Santos foi convidado para participar do evento-teste vendendo o mando de campo por um valor significativo, acima da média das arrecadações, inclusive do valor que o clube faturou na decisão do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro (a renda bruta foi de R$ 872 mil)", declarou.

O cartola também argumenta que os custos de organização serão altos por se tratar de um evento-teste e, por isso, os ingressos estão acima do preço normal. Por fim, ele ressalta que o Santos conseguiu o valor de meia-entrada para os sócios. "O jogo em Brasília é estratégico, porque temos muitos torcedores lá. A primeira embaixada do Santos foi feita em Brasília e já tem 200 sócios."

Como se trata do primeiro teste para a Copa das Confederações com grandes proporções - o jogo de sábado teve público de apenas 15 mil pessoas -, as entidades envolvidas afirmam que não existe previsão precisa das despesas.

VIP

Os quase 70 mil ingressos do Mané Garrincha estão divididos em três categorias. Na arquibancada de cima, são 45 mil ingressos à venda a R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira). Na de baixo, mais 20 mil, a R$ 110 (meia) e R$ 220 (inteira). No anel vip, que oferece 4,2 mil lugares diferenciados, com direito a lanche e estacionamento, os valores são de R$ 200 (meia) e R$ 400 (inteira).