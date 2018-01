Santos perde Antonio Carlos para a partida no Uruguai Depois de ficar sem Rodrigo Tiuí, que ainda se recupera de uma contusão na coxa esquerda, o Santos perdeu o zagueiro Antonio Carlos para o jogo de quinta-feira contra o Defensor Sporting, que vale o primeiro lugar do Grupo 8 da Libertadores. O zagueiro sentiu dores no joelho direito e foi cortado da viagem a Montevidéu - a chegada a capital uruguaia estava prevista para a noite desta terça-feira. "Se esse fosse o nosso último jogo, até daria para Antonio Carlos jogar, mas como não há necessidade, resolvemos poupá-lo", explicou o técnico Vanderlei Luxemburgo, que relacionou Domingos para o lugar do experiente zagueiro. Ele deve ficar no banco, enquanto Leonardo e Marcelo disputam o lugar ao lado de Adailton na defesa. Outra novidade é a volta do volante Maldonado, que desfalcou a equipe por duas semanas para defender a seleção chilena. Luxemburgo viajou satisfeito com as opções que tem no elenco, e acha que o jogo será bastante disputado - o Defensor tem 9 pontos e precisa de um empate para assegurar a classificação, enquanto o Santos, com 12, quer a quinta vitória em cinco jogos para ter a melhor campanha da primeira fase e assegurar a possibilidade de decidir em casa os confrontos de mata-mata. "O Defensor é uma boa equipe, marca forte e joga bem no estilo uruguaio. Acho bom enfrentarmos um adversário difícil para dar mais maturidade a nossa equipe", disse Luxemburgo, que se irritou ao ser questionado sobre a possibilidade de trocar o Santos pelo Corinthians. "Vocês, jornalistas, são chatos demais. Já me colocaram e me tiraram da seleção, me puseram e me tiraram do Corinthians. Tenho contrato com o Santos e vou continuar aqui", garantiu. A diretoria do Santos confirmou o interesse do Sport, bicampeão pernambucano, em contar com os zagueiros Ávalos e Domingos. "Estamos analisando as propostas com a comissão técnica e nos próximos dias daremos a resposta", disse o diretor de futebol Luiz Antonio Ruas Capella. Sobre o interesse do Santos pelo centroavante Finazzi, da Ponte Preta, o dirigente desconversou. "Não sei de nada, mas quem sabe..."