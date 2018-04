Santos perde de virada para o Mogi Mirim no Paulistão

Como no empate anterior contra a Ponte Preta, no meio da semana, a equipe comandada por Dorival Júnior voltou a falhar nas finalizações. Além disso, a marcação no meio-campo foi pouco eficaz.

O resultado deixou o Santos com quatro pontos, na nona posição da competição. Já o Mogi Mirim também chegou aos quatro pontos e subiu para a 12.ª colocação. Geovane, autor do gol da virada, foi o destaque da equipe mandante - ao lado do goleiro Alex Alves.

O primeiro tempo parecia um treinamento para o inexperiente ataque santista. A equipe alvinegra dominou e criou várias chances, desperdiçadas em chutes errados ou na boa presença do goleiro Alex Alves. Na única vez em que o ataque não falhou, aos 30 minutos, Paulo Henrique recebeu cruzamento rasteiro de Neymar e só tocou para as redes.

O Mogi Mirim, que até então nada fazia, contou com a ousadia de seu treinador para buscar o empate. Com a lesão do zagueiro Fábio Sanches, Francisco Diá colocou o atacante Jorge Preá, ex-Palmeiras, e avançou a marcação. Assim, a equipe empatou aos 38 com o lateral Niel, após belo passe de Geovane.

Animado com o empate, os mandantes buscaram o segundo gol no início do segundo tempo. Mas o Santos, aos poucos, melhorou. E teve a oportunidade de fazer o segundo com Neymar, que chegou a acertar a trave num toque de calcanhar.

As chances desperdiçadas pelos santistas animaram o Mogi Mirim. E aos 35 minutos, Geovane passou por dois marcadores e, com um chute forte, venceu o goleiro Felipe, decretando a primeira vitória da equipe na competição.

Agora, o Santos enfrenta o Barueri na quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, enquanto o Mogi Mirim tem pela frente a Portuguesa, no mesmo dia e horário, no Canindé.

FICHA TÉCNICA:

Mogi Mirim 2 x 1 Santos

Mogi Mirim - Alex Alves; Anderson Conceição, Audálio, Fábio Sanches (Jorge Preá, depois Éverton) e Niel; Ricardo Oliveira, Baraka, Raí e Marcelo; Geovane e Luiz Mário (Nando). Técnico: Francisco Diá

Santos - Felipe; Pará, Bruno Rodrigo, Durval e Léo; Rodrigo Mancha, Roberto Brum (Germano), Wesley e Paulo Henrique; Neymar e André (Madson). Técnico: Dorival Jr.

Gols - Paulo Henrique, aos 30, Niel, aos 38 minutos do primeiro tempo; Geovane, aos 35 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Luiz Flávio de Oliveira.

Cartões amarelos - Audálio, Ricardo Oliveira, Geovane, Wesley, Bruno Rodrigo, Pará e Rodrigo Mancha.

Renda: não disponível.

Público: 2.317 pagantes.

Estádio: Papa João Paulo II, Mogi Mirim (SP).