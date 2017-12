Santos perde e Leão é dispensado Emerson Leão não é mais o técnico do Santos. A diretoria do clube informou no início da tarde desta quinta-feira, que chegou a um acordo amigável com o treinador e o contrato - que terminaria no final do ano - foi rescindido. A dispensa do técnico ocorre algumas horas depois da derrota por 4 a 2, para a LUD, em Quito, no Equador, pelas oitavas-de-final da Libertadores. Sob o comando de Leão, o Santos foi campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. A diretoria santista tenta agora a contratação de Vanderlei Luxemburgo. O técnico Zetti - vice-campeão Estadual com o Paulista de Jundiaí - seria a segunda opção. Leão, por sua vez, pode estar indo para o Corinthians. A equipe do Santos ainda está no Equador e só retorna pela madrugada de amanhã ao Brasil. Ainda na sexta-feira, haverá treinamento no CT Rei Pelé, com Márcio Fernandes assumindo interinamente a equipe.