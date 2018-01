Santos perde em torneio mexicano Com um time ainda em formação, o Santos começou mal o Torneio Internacional de Guadajalara, no México. Na noite desta sexta-feira, a equipe brasileira perdeu por 2 a 0 para o Atlas e ficou de fora da final. Os gols do jogo foram marcados por Gonzalez e Calderon. Na partida de fundo, o Cruzeiro - outro representante brasileiro no torneio - foi melhor e bateu o América-MEX por 3 a 0. Os gols do time mineiro foram marcados por Oseas, Ricardinho e Alan. Com a vitória o Cruzeiro se classificou para a final. No domingo, às 16 horas (de Brasília), vai enfrentar o Atlas. O Santos luta pelo terceiro lugar contra o América. Esta partida começa às 14 horas, de Brasília.