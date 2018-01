Santos perde Giovanni para a decisão Depois de ficar sem Robinho, na Seleção, o técnico Alexandre Gallo ganhou um problema de última hora para a escalar a equipe do Santos para o jogo desta noite (21h50, de Brasília) contra o Atlético-PR, na Vila Belmiro, no jogo da volta das quartas-de-final da Libertadores. O meia Giovanni não poderá ser utilizado como pretendia o técnico. É que a inscrição do jogador - feita na primeira semana de junho, logo depois do jogo de ida contra o Atlético - vale somente a partir das semifinais, segundo informação da página oficial da Conmebol na internet (www.conmebol.com). O veto foi confirmado pela assessoria de imprensa do Santos. ?Vamos obedecer a determinação da Conmebol. Por isso, Giovanni não joga?, disse a assessoria do clube. Giovanni foi inscrito na vaga aberta por Fábio Baiano, que se transferiu para o Atlético-MG. No jogo de ida, o Santos perdeu por 3 a 2 e agora precisa vencer para seguir na Libertadores. Empate, dá a vaga ao Atlético. O vencedor do confronto enfrenta o Chivas Guadalajara, do México, que ontem à noite eliminou o Boca Juniors, da Argentina.