Santos perde mais dois mandos O Santos não vai jogar mais na Vila Belmiro no atual Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada hoje em sessão plena do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube recebeu punição de perda de mando de campo por três partidas, em decorrência de incidentes durante confronto com o Corinthians, em 6 de outubro, especificamente por causa do arremesso em campo de um sinalizador luminoso, em poder dos corintianos e que, lançado ao gramado, queimou a toalha do goleiro Fábio Costa. Em primeira instância, o clube santista havia sido punido com a perda de apenas um mando de campo, pena que já seria cumprida contra o Grêmio, dia 5 de dezembro - a partida vai ser realizada em São José do Rio Preto. O outro jogo marcado para Vila Belmiro pelo Brasileiro, dia 19, contra o Vasco, também vai ter de ser transferido. O terceiro será cumprido na Copa do Brasil em 2005. Pesara a favor do Santos, no primeiro julgamento, documentos apresentados pelo advogado Mário Mello que demonstravam a rápida ação da Polícia Militar, responsável pela detenção do torcedor que jogou moedas no campo - outro fato registrado na súmula e que motivou o indiciamento do clube. Mello também conseguira um documento expedido pela Polícia Militar de São Paulo, em que constava uma lista do que a torcida poderia levar para os estádios - nela, de acordo com o advogado, estaria a permissão de uso dos sinalizadores luminosos. Mas hoje Mário Mello não esteve no STJD para defender o Santos. E o clube contratou o advogado do Vasco, João Carlos Ferreira, para representá-lo. O clube carioca tinha interesse no julgamento, porque luta contra o rebaixamento e teria de disputar sua última partida contra o Santos, na Vila Belmiro. Os auditores do STJD desconsideraram os documentos anexados ao processo por Mello e, numa decisão incomum, agravaram a pena estipulada em primeira instância. "Fiquei surpreso com a decisão. Achei muito dura", disse Ferreira, que ao final da sessão tentou conversar em particular com o presidente do STJD, Luiz Zveiter, mas não foi recebido. Questionado sobre o fato de trabalhar para o Vasco, que foi beneficiado na sentença, o advogado apenas sorriu e disse: "É mesmo!"