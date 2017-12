Santos perde mais três mandos de jogo Pela segunda vez em menos de 24 horas, o Santos é punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Hoje, a 4ª Comissão Disciplinar decidiu tirar mais três mandos de jogo do clube da Vila Belmiro, pelo fato de a sua torcida ter atirado uma garrafa de água e uma pedra de gelo no Estádio Farahzão, em Presidente Prudente, no último dia 14, quando o Santos venceu o Goiás por 2 a 1. Ontem, o Santos foi punido com 2 jogos, em decorrência de acidentes na partida com o Corinthians, em 6 de outubro - o clube já havia sido punido com um jogo nesse mesmo julgamento, mas a promotoria achou pouco e conseguiu mais dois. Com os três de hoje, o Santos tem 6 jogos para cumprir perda de mando, sendo que o primeiro será diante do Grêmio, dia 5, partida já marcada para Rio Preto. O Santos, que ainda pode recorrer da punição de hoje ao Tribunal Pleno do STJD, entrará em 2005 com quatro perdas de mando.