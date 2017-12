Santos perde mando e abre guerra O Santos perdeu o mando de campo por um jogo, por causa de incidentes ocorridos na partida contra o Corinthians, em 6 de outubro, na Vila Belmiro. A decisão tomada nesta terça-feira à noite pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai obrigar o clube a enfrentar o Grêmio, em 5 de dezembro, a pelo menos 150 quilômetros da cidade de Santos. Para o advogado santista, Mario Mello, o resultado do julgamento representou uma vitória parcial do clube. Ele estará em outra frente nesta quarta-feira no Rio. Mello vai até a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para averiguar denúncia surgida nesta terça-feira no STJD de que o Atlético-PR estaria escalando de forma irregular o atacante Dênis Marques. O advogado do Santos evitou ao máximo falar sobre o assunto. Mas a informação nos bastidores do STJD dava conta de que o jogador do clube paranaense, líder do Campeonato Brasileiro, teria vínculo contratual com um clube árabe e não poderia ter seu contrato registrado na CBF. "Se o passe do atleta está preso ao futebol árabe, é preciso ver o que está acontecendo", comentou, depois, Mello. O advogado do Santos também tomou conhecimento nesta terça de que fitas com imagens de supostas irregularidades na partida Atlético-PR x Flamengo, disputada em 26 de setembro, na Arena da Baixada, estariam em poder da Procuradoria do STJD. Na sede do tribunal, na noite desta terça, o comentário era de que o Atlético-PR poderia ser punido com perda de mando de campo devido ao teor das imagens entregues ao STJD. O Santos foi punido nesta terça-feira por causa de moedas arremessadas no gramado da Vila Belmiro, pouco antes do início da partida contra o Corinthians e pelo fato de o clube não ter evitado a entrada no estádio de sinalizadores luminosos, artefatos que estavam em poder de torcedores do Corinthians e que chegaram a queimar a toalha do goleiro Fábio Costa.