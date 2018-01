Santos perde nos pênaltis no México A síndrome do último minuto continua perseguindo o técnico do Santos, Geninho. Mais uma vez, o time perdeu um jogo decisivo nos últimos segundos da partida, depois de deixar escapar o empate contra o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista deste ano. Na tarde deste domingo, foi a vez do América, do México, deixar o time da Vila Belmiro com o gosto amargo da frustração, ao sofrer um gol na volta derradeira do cronômetro. O Santos ficou com o quarto lugar no Quadrangular Internacional de Guadalajara, ao perder para o time mexicano por 4 a 2, nos pênaltis, após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar. O jovem time do Peixe, batizado na cidade de "Molecada da Vila", dava a impressão de que conquistaria um gol logo no início do jogo. Mas o atacante Weldon só marcou o primeiro gol aos 45 minutos do segundo tempo. O banco de reservas ainda comemorava, quando Gutierrez, do América, empatou a partida, 30 segundos depois. Além do ritmo veloz dos santistas, os mexicanos tiveram que enfrentar as vaias da torcida, na maioria do Atlas - da cidade de Guadalajara - histórico adversário do América, sediado na Cidade do México. Mesmo investindo no ataque, o Santos não conseguiu finalizar bem as suas jogadas. Já na defesa, o goleiro Fábio Costa teve uma bola na trave e impediu a abertura de placar em outras três oportunidades no primeiro tempo. O jogo acabou em igualdade de placar e de jogadores. No segundo tempo, os zagueiros Gonzalez, do América, e o santista Orestes foram expulsos. O elenco do Santos, que participou deste torneio internacional, é a base da equipe para o Campeonato Brasileiro. Claudiomiro, que perdeu um dos pênaltis do Peixe, fez sua despedida antes de seguir para o Grêmio de Porto Alegre. A semana promete ser decisiva quanto a possíveis contratações do zagueiro Cleber e do centro avante Oséas, ambos do Cruzeiro. Estes seriam os jogadores experientes que Geninho contaria para o segundo semestre, consolidando a filosofia de formar um time econômico para a temporada.