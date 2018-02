Santos perde para o Fluminense, mas é segundo no Brasileirão

Vice-líder a cinco rodadas e com o vice-campeonato praticamente na mão, o Santos não esperava por Fluminense inspirado e sofreu para garantir o vice. Comandado por Thiago Neves, o time carioca venceu por 4 a 2, em plena Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Fluminense tirou uma invencibilidade em casa de quatro meses do Santos e termina o campeonato na quarta posição, com 61 pontos. O time de Vanderlei Luxemburgo, apesar da derrota, conquistou o vice, com 62 pontos, 15 a menos que o campeão São Paulo. O Santos começou tomando um grande susto. Logo aos dois minutos, Thiago Neves chutou torto de fora da área, Adriano Magrão entrou livre pelo meio e perdeu um gol feito. Sem goleiro, ele acertou o travessão. Sem conseguir impor o seu ritmo de jogo, o Santos não conseguiu barrar o veloz ataque do Fluminense. Aos 18, Gabriel recebeu na entrada da área e acertou um belo chute de curva, que explodiu no travessão de Felipe. Se as coisas estavam complicadas para o Santos com a bola rolando, o negocio era tentar com ela parada. E foi assim que saiu o primeiro gol. Aos 31, Rodrigo Tabata bateu falta perto da lateral, levantou na área e Rodrigo Souto subiu para desviar de cabeça para marcar. Jogando melhor, o Fluminense demorou apenas um minuto para empatar, e tocando a bola. Thiago Neves ajeitou na área para Adriano Magrão, que bateu cruzado e sem chance para Felipe. SANTOS 2 Felipe; Alessandro , Domingos (Petkovic), Adaílton, Antônio Carlos (Pedrinho) e Kléber; Maldonado, Rodrigo Souto e Rodrigo Tabata ; Marcos Aurélio (Renatinho) e Kléber Pereira. Técnico: Vanderlei Luxemburgo FLUMINENSE 4 Fernando Henrique, Luiz Alberto, Thiago Silva e Roger; Gabriel, Arouca (David), Fabinho, Thiago Neves (Rodrigo Tiuí) e Júnior César; Cícero e Adriano Magrão (Romeu). Técnico: Renato Gaúcho Gols: Rodrigo Souto, aos 31, Adriano Magrão, aos 32, e Luiz Alberto, aos 39 minutos do primeiro tempo. Thiago Neves, aos 2, Alessandro, aos 17, e Arouca, aos 25 minutos do segundo tempo. Árbitro: Edson Esperidião/ES Público: 14.387 total Estádio: Vila Belmiro, em Santos/SP A virada do Fluminense não tardou. Aos 40, em mais uma jogada bem tramada por Thiago Neves e Júnior Cesa, agora pela esquerda, a bola chegou até a cabeça de Luiz Alberto na segunda trave. Ai, o ex-zagueiro santista só teve o trabalho de desviar para o gol. Logo no começo do segundo tempo, o Fluminense marcou o terceiro gol. Cicero recebeu na área e rolou para Thiago Neves, na saída de Felipe. Aí, o camisa 10 mostrou toda sua categoria, driblou Domingos e tocou para o gol vazio. O Santos parecia morto, mas Tabata estava bem vivo. Aos 17, ele recebeu na área, passou pelo marcador e bateu firme. Fernando Henrique espalmou, mas Alessandro pegou o rebote e mandou para o gol. Mas o Fluminense tinha o jogo na mão e nem demorou marcar o quarto. Aos 25, Júnior César invadiu a área e bateu cruzado. Felipe espalmou e a bolou sobrou para Arouca, que só teve o trabalho de desviar para o gol.