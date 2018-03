Santos perde para Universidad de Chile O Santos tentou, mas não conseguiu sair de Santiago, no Chile, com um bom resultado. Perdeu por 2 a 1 para o Universidad de Chile e agora precisará vencer o jogo de volta por 1 a 0, semana que vem na Vila Belmiro, em Santos (SP), para conseguir a classificação direta - os gols fora de casa valem no desempate.