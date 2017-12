Santos perde Robinho e sonha com Love O Santos joga nesta quarta-feira contra o Paysandu, em Belém, preocupado com a saída de Robinho e com a necessidade de conquistar pontos para não deixar o Corinthians se distanciar mais. Isso tudo num momento em que o time está passando por uma reformulação, o que motiva os jogadores que estão buscando uma vaga de titular. Mas o clube procura ainda reforços de peso para suprir a ausência de Robinho, Deivid e Léo e investe na contratação de Vágner Love. Há informações de que a diretoria apresentou proposta de 10 milhões de euros para ficar com o atacante, ao mesmo tempo em que negocia a vinda do lateral-esquerdo Kléber, que está no suíço Basel. Gallo deu a mesma resposta para os dois casos: "são bons jogadores e todo bom jogador interessa". Enquanto os reforços não chegam, Gallo quer aproveitar pela última vez o talento de Robinho para conseguir em Belém mais três pontos que mantenham o time entre os primeiros. Mais uma vez chamou a atenção para as dificuldades que a equipe enfrentará. "O Paysandu tem um ataque rápido e perigoso e, mesmo não estando bem no campeonato, é um jogo que preocupa". Gallo tem mesmo motivo para se preocupar, pois o setor defensivo está vulnerável. O volante Elton entende que isso ocorre pela falta de entrosamento. "Está havendo muita mudança de jogadores na defesa, mas com uma seqüência de jogos, vamos melhorar bastante". De sua parte, Elton está satisfeito com os gols que tem marcado, algo incomum em sua carreira. "Estou até surpreso, mas as oportunidades estão aparecendo e, mesmo sendo jogador de marcação, consigo finalizar bem quando me aproximo do gol". Bóvio concorda. O jogador, que vai para o Málaga no final do ano e jogou improvisado na lateral-direita domingo contra o Figueirense e não sabia ontem se seria escalado ou não pelo técnico. Ele assumiu falha em dois dos três gols do adversário e acha que é preciso conversar mais para evitar esses erros. "Estou à disposição do Gallo", disse ele, lembrando que, como o Santos é um time que joga bem avançado, o setor defensivo fica um pouco sobrecarregado. "Sofremos tantos gols porque jogamos muito para a frente. Essa é a nossa maneira de jogar". As informações são de que Bóvio já assinou um pré-contrato com o Málaga e deverá se transferir no final do ano. Jogadores como o zagueiro Alcides e o volante Paulo Almeida já tinham feito isso antes, permanecendo no clube ate o final do contrato. A multa rescisória é de US$ 5 milhões e o clube espanhol resolveu esperar para não desembolsar esse valor. O jogador, porém, nega o pré-contrato. "O Málaga me procurou, assim como outras equipes da Espanha, Japão, China e México, mas o Santos informou que não tinha interesse em me liberar".