Santos perde também o zagueiro Leonardo Já bastante desfalcado por causa dos jogadores negociados recentemente, o Santos vai sofrer mais uma baixa neste sábado. O zagueiro Leonardo, que foi integrado ao grupo pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, foi convocado para a seleção Sub-20 e ficará fora da equipe pelos próximos 15 dias. Ao mesmo tempo em que se mostra satisfeito por manter uma seqüência de convocações pelas seleções de base, Leonardo lamenta a chance perdida no Santos. "É mais difícil se firmar no Santos do que na seleção", afirmou o jogador.