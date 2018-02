Santos perdeu nos detalhes, diz zagueiro Ao final do jogo deste sábado, na saída do gramado, o zagueiro Luís Alberto, do Santos, justificou que a derrota para o Juventude por 3 a 1 ocorreu nos detalhes. ?A gente sabia que o segundo tempo ia ser mais difícil, mas faltou um pouco mais de luta". Para o jogador, a situação do clube "está ficando complicada na medida em que a gente está deixando esses resultados acontecerem". Já projetando o próximo jogo contra o Corinthians, ele disse que é diferenciado. "Temos que melhorar o nosso ânimo. Eu não digo que tenha faltado aqui, mas a equipe vai ter que jogar um pouco mais, pois é um jogo diferente". O técnico Nelsinho destacou que "a derrota dificulta a nossa caminhada no Brasileiro. Deixamos de somar 3 pontos, enquanto os adversários avançaram." Para ao treinador, a equipe santista não soube aproveitar os contra ataques no primeiro tempo. "Não tivemos qualidade no passe e erramos na saída. Isso deu moral ao Juventude." Para Nelsinho, o grande pecado do Santos foi ter levado três gols com bola parada. "O problema não foi só da zaga, mas do time todo. Faltou atenção, pois cada um sabia quem tinha que marcar." Em relação ao clássico contra o Corinthians, ele afirmou que, com a derrota de hoje, aumentou a necessidade do Santos buscar a vitória. O técnico ainda destacou que como o Santos terá 6 pontos para disputar com o corinthians, tem chance de diminuir a diferença em relação ao líder do Brasileiro. O jogador Bóvio, que entrou no segundo tempo, disse que "a gente tem que esquecer a partida de hoje. Vacilamos na marcação e cedemos os 3 gols. A gente estava bem na bola parada, mas acabamos dando espaço". Bóvio, que levou o 3º cartão amarelo e não deve enfrentar o Corinthians, também destacou que o fato de a equipe ter que disputar dois jogos ainda contra o Corinthians, dá oportunidade para diminuir a diferença de pontos." O atacante Cláudio Pitbull, que marcou o primeiro gol com a camisa santista esta tarde, disse que "sabíamos que era uma partida difícil e viemos em busca da vitória. Mas o Juventude é difícil de ser batido aqui". Em relação ao clássico contra o Corinthians, ele declarou que aumentou a responsabilidade. "É um jogo difíccil, mas temos que vencer". Em relação aos desfalques que a equipe terá, Pitbull disse que "o grupo terá que superar esses problemas e buscar os 3 pontos, não importando quem será escalado". RICARDINHO - A contratação de Ricardinho pelo Real Madrid, no fim do ano, é dada como certa pela imprensa européia. De acordo com o jornal Marca, da Espanha, Juan Figer, empresário do jogador, se reúne nos próximos dias com Florentino Pérez, presidente do clube espanhol, a pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, que já trabalhou com Ricardinho no Corinthians e no Santos. O contrato do meia com o Santos termina em dezembro e até agora a diretoria não falou em renovação. Além do Real Madrid, o Milan, da Itália, também teria interesse no santista. Dida, Cafu e Kaká, brasileiros que atuam na equipe milanesa, teriam pedido a contratação de Ricardinho. O fato de o jogador já possuir passaporte europeu facilitaria muito eventual negociação.