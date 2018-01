Santos perto de acordo com Cléber O Santos já acertou com o Cruzeiro a contratação do zagueiro Cléber. Só falta agora o jogador acertar o salários para a negociação ser concretizada. O problema é que ele ganha cerca de R$ 90 mil no clube mineiro. "Seria um reforço ideal, pela experiência e pela qualidade de seu jogo", disse o técnico Geninho. O treinador considerou muito positivo o encontro que teve com a diretoria santista, hoje, para tratar da contratação de reforços com vistas ao Campeonato Brasileiro. "Foi um passo importante para que possamos definir a equipe", disse. Mas enquanto os reforços não vêm, o técnico busca arrumar a casa com os jogadores que têm. Ao comentar a atuação do elenco, que ficou em último lugar no Quadrangular Internacional de Guadalajara, no México, Geninho condenou a atitude do goleiro Fábio Costa, expulso no jogo da noite de sexta-feira, contra o Atlas, ao aplicar uma voadora num jogador adversário. "A maneira como o Fábio Costa entrou na confusão é que acabou provocando uma repercussão um pouco maior", avaliou, destacando que não é só o goleiro que precisa ser repreendido, mas todo o grupo. "Uma atitude como aquela não pode se repetir, de maneira alguma, principalmente por parte de uma equipe como o Santos, que estava representando não só o clube, mas a cidade e o Brasil, em uma competição amistosa", comentou Geninho.