Santos perto de anunciar 3 reforços Após a confirmação da saída de Deivid e da iminente venda de Robinho para o Real Madrid, a diretoria do Santos está próxima de anunciar três contratações para o restante da temporada. O zagueiro Fábio Bilica (ex-Grêmio) já passou por exames médicos e só falta assinar o contrato. O centroavante Somália (ex-São Caetano) também está acertando os últimos detalhes para ser anunciado oficialmente. O terceiro nome é o do meia Léo Lima, ex-Vasco, que está negociando com os dirigentes santistas. A diretoria do Santos tentará também a contratação do meia-atacante Denílson junto ao Betis. O time espanhol já adiantou que só aceita vender o passe do brasileiro, contratado em 1998 junto ao São Paulo por US$ 32 milhões.