Santos perto de perder Paulo César O Santos está perdendo o lateral-direito Paulo César, um dos principais titulares na campanha da conquista do título brasileiro deste ano. Ele tanto pode ir para o Corinthians - recebeu uma tentadora proposta da MSI - como ser emprestado pelo Paris Saint-Germain, a quem pertencem seus direitos federativos, para algum time da Europa. A informação foi dada pelo diretor de futebol do Santos, Francisco Lopes, após a rápida reunião desta segunda-feira cedo entre o técnico Vanderlei Luxemburgo e o presidente santista, Marcelo Teixeira, no apartamento do dirigente. De acordo com Lopes, a renovação "ficou difícil" porque o contrato de Paulo César com o clube francês prevê aumento salarial, em euros, a cada ano. Além disso, quando emprestou o lateral-direito, o PSG aceitou pagar metade do seu salário, mas ficou acertado que no segundo ano, o Santos se responsabilizaria pelos 100% dos rendimentos do atleta. Em compensação, o lateral-esquerdo Léo telefonou para Lopes afirmando que aceita as bases do clube e que na volta das férias assinará o novo contrato. Na reunião com Teixeira e Lopes, Luxemburgo insistiu que é muito importante renovar os contratos de Léo, Paulo César, Ávalos, Basílio, Preto Casagrande, Mauro, Marcinho, Antônio Carlos além de assegurar a permanência de Robinho e Elano na Vila Belmiro para o Santos ganhar a Copa Libertadores da América do próximo ano, o que é prioridade da diretoria. Para o técnico, a permanência da base do time campeão é mais importante até que a contratação de novos jogadores. Luxemburgo também foi informado sobre o andamento das negociações para a contratação dos reforços que ele pediu: um goleiro, um meia-armador e um atacante com características semelhantes às de Washington, do Atlético-PR, e Fernandão, que o Internacional-RS não solta. Diante das dificuldades para a renovação com Paulo César, Luxemburgo teria indicado um lateral-direito. "Os nomes só serão divulgados após a conclusão das negociações", disse Lopes. Férias - O vice-presidente da diretoria, Norberto Moreira da Silva, e o gerente de futebol, Ilton José da Costa, estão cuidando das contratações. Luxemburgo passou o Natal na Bahia e o seu fim de ano, com a família, vai ser em Los Angeles, Estados Unidos, onde o Tigres, do México, time do seu genro, o volante Fabiano, está fazendo a pré-temporada.