Santos perto de quebrar novo recorde O Santos pode quebrar o recorde do Cruzeiro, de ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro do ano passado, com 102 gols marcados, domingo contra o Vasco da Gama, em São José do Rio Preto. Na vitória por 3 a 0 diante do São Caetano, o time igualou os 101 gols do Palmeiras, no Paulistão de 1996, e caso derrote o Vasco por 1 a 0, iguala o recorde do Cruzeiro. As três marcas centenárias foram atingidas por times treinados por Vanderlei Luxemburgo, que volta a contar com todos os titulares do momento - apenas Bóvio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo - e promete a equipe no ataque para chegar ao título. "A minha característica sempre foi privilegiar o ataque. Depois que o campeonato passou a ser por pontos e o regulamento tem como critério de desempate o número de vitórias e de gols, não pode ser diferente", argumenta Luxemburgo. Dentro de sua concepção de jogo, ele divide o campo em três partes e determina que seus dez jogadores de linha ocupem um terço do gramado. "E a nossa marcação começa lá na frente, pelos atacantes, além de nos preocuparmos com a ocupação dos espaços. Ficando 70, 80% do tempo no campo do adversário, o time está sempre mais perto da vitória." Embora o Santos possa se sagrar campeão até perdendo do Vasco (desde que Atlético-PR também perca), Luxemburgo deixa claro que o seu time vai procurar o gol desde o começo. Com a volta de Elano, um dos melhores do time na vitória de domingo, aumentou a confiança de Luxemburgo na força ofensiva do time. Hoje, o técnico lembrou que quando assumiu o Santos, começou a imaginar um novo time com Elano atuando como meia ofensiva. "Com a notícias de que Diego estava sendo negociado, logo pensei nele, devido suas características de artilheiro e da facilidade que tem para chegar à frente. E Elano se adaptou bem na nova função, encostando em Deivid e sendo uma opção a mais lá na frente." Sobre a recuperação de Ricardinho, que fracassou no São Paulo e no Middlessbrough, da Inglaterra, e é um dos jogadores fundamentais no esquema do Santos, Luxemburgo explica que o segredo foi utilizá-lo da forma correta. "Ricardinho não pode ser o craque da equipe. Mas se torna um dos craques do conjunto quando atua como coadjuvante. Ele não pode jogar na frente, de costas para o adversário. Tem que jogar de frente, por trás, organizando. Se ele vai um pouco à frente, sente a falta de qualidade física e não tem corpo para segurar uma trombada. O que Ricardinho tem é técnica e inteligência para organizar. Não é defensivo e nem ofensivo; é um organizador", finalizou Luxemburgo.