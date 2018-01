Santos perto do acerto com Fabiano Uma grande festa na Vila Belmiro, nesta segunda-feira, deve atrasar por um ou dois dias o acerto do Santos com Fabiano, que iniciou a carreira no São Paulo e jogou no ano passado pelo Internacional. Fabiano terá de esperar, porque as atenções da diretoria estarão voltadas para santistas famosos, como o governador Geraldo Alckmin e o senador Aloizio Mercadante, convidados para a comemoração oficial do título brasileiro ganho em 2002. Junto a eles, estará Ricardo Teixeira, presidente da CBF. As ausências serão de Maurinho, lateral que se transferiu para o Cruzeiro, e Alberto, atacante que foi jogar no Dínamo, de Moscou. Robert, que também deixou o time, deverá comparecer na festa na Vila Belmiro. A atenção dada aos participantes da festa servirá também como uma espécie de ?gelo? a Fabiano. O jogador havia acertado tudo com a diretoria santista, mas na sexta-feira pediu mais do que combinara verbalmente. ?Acertamos tudo e agora é hora de ele cumprir a palavra?, disse o técnico Leão, que se empenhou muito na contratação do jogador. O treinador santista considera Fabiano um jogador de muita utilidade, capaz de substituir Renatinho, como volante, Elano, na meia, e mesmo ser uma opção em caso de ausência de Robinho ou Ricardo Oliveira, no ataque.