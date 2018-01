Santos pode acertar com goleiro do Once O Santos deve anunciar nesta quinta-feira a contratação do goleiro colombiano Juan Carlos Henao, campeão da Libertadores da América e vice do Mundial Interclubes pelo Once Caldas . O jogador, de 33 anos, ficou marcado pela torcida brasileira pela catimba nos jogos da competição continental diante do próprio Santos e do São Paulo. Na final do Mundial, chegou a ter uma àspera discussão com o meia Diego, do Porto. Henao desembarcou nesta manhã de quinta-feira em São Paulo e seguiu direto para o litoral.