Santos pode anunciar Luizão nesta quinta A contratação de Luizão deve ser definida pelo Santos até o fim de semana. O jogador já fez sua proposta e agora aguarda uma resposta positiva do clube para se apresentar na Vila Belmiro. A negociação, que começou terça-feira com um telefonema do técnico Émerson Leão, evoluiu rapidamente. O treinador perguntou se Luizão gostaria de voltar ao futebol brasileiro. A resposta foi ?sim?. Luizão está negociando pessoalmente com o clube da Vila Belmiro, sem a interferência de nenhum empresário. O atacante também acerta o seu desligamento com o Hertha Berlin, da Alemanha, onde não se deu bem. A Agência Estado apurou que o jogador está com dificuldades para receber o dinheiro referente ao aluguel de seu contrato com o clube alemão. O Hertha Berlin estaria devendo a Luizão três parcelas de US$ 500 mil. O jogador tentou entrar em acordo com o manager do clube, Dieter Hoeness, mas saiu decepcionado com o pedido de ?paciência? feito pelo dirigente. O atacante, então, disse que tinha outras propostas de trabalho. O cartola do Hertha sugeriu que Luizão procurasse seus interesses, acenando com a possibilidade de liberá-lo para o Santos. Especula-se o interesse também do São Caetano e do Cruzeiro, que não estaria satisfeito com Guilherme. Luizão prometeu à sua assessoria de imprensa dar uma declaração ainda nesta quinta-feira. A família do atacante, especialmente o seu irmão Ocimar, planejava manter as negociações com o Santos em segredo. O receio da família é saber como reagiria Leão, que também não esperava pela divulgação de seu telefonema ao jogador. Apesar do silêncio de Luizão, um amigo da família confirmou que ele está entusiasmado com a hipótese de jogar no Santos e ter a chance de disputar mais uma vez a Taça Libertadores da América. Antes de viajar com a delegação do Santos para Guayaquil, terça-feira, o treinador santista confirmou que o time ainda precisava de um centroavante. Não quis falar sobre nomes, mas já tinha na cabeça a idéia de procurar Luizão. Nesta quarta-feira, ficou feliz ao ouvir de Luizão que daria preferência à Vila.