Santos pode contratar Alex Alves O Santos começa a levar mais a sério a partir desta segunda-feira o pedido que o técnico Émerson Leão vem fazendo desde o começo do Campeonato Brasileiro: a contratação de um outro atacante. Ricardo Oliveira será submetido nesta segunda-feira a uma ressonância magnética e a um exame clínico para que os médicos determinem o procedimento indicado para a lesão do ligamento de seu joelho direito que sofreu no sábado e que o deixará afastado do futebol pelo período mínimo de 30 dias. Com isso, o Santos está sem centroavante para a Copa Libertadores da América, já que não pode mais inscrever atletas, e busca um reforço para o Brasileiro. Alex Alves, atualmente no alemão Hertha Berlim, foi oferecido aos santistas e seu nome passa a ser estudado com mais atenção, diante da dificuldade de encontrar um centroavante em plena disputa do Brasileiro. O gerente de Futebol, Ilton José da Costa confirmou a oferta, mas disse que é preciso o aval do técnico Leão, saber se o investimento está dentro das possibilidades financeiras do clube e avaliar o custo-benefício dessa contratação. Deixou a impressão que o Santos poderá continuar com o mesmo elenco, ao lembrar que Douglas teve uma boa atuação no jogo contra o Criciúma. De qualquer maneira, Leão já avisou que terá problemas para escalar o Santos para o jogo de sábado, contra o Juventude, em Caxias do Sul. Os reservas imediatos de Ricardo Oliveira são William e Douglas, que não têm agradado o treinador. Há também Bruno Moraes, contundido, jogador sempre convocado para a seleção brasileira de juniores, mas que não está dando certo no time de Leão. Para compensar, o Santos terá a volta do zagueiro André Luís e do volante Paulo Almeida, que cumpriram suspensão automática. Os jogadores voltam a treinar esta tarde no CT Rei Pelé e Leão irá aproveitar a semana para treinar o time com as poucas opções que tem para o ataque.