Santos pode contratar goleiro chileno O veterano goleiro chileno, Nelson Tapia, disse neste sábado que recebeu uma proposta ?espetacular? para jogar no Santos. O jogador, de 37 anos, que atua no Cobreloa e é titular da seleção chilena, se mostrou entusiasmado com a idéia. "Me parece uma proposta espetacular. Aos 37 anos, jogar no Brasil é um sonho para mim. Se os dirigentes do Cobreloa me autorizarem, na terça-feira estarei em Santos para acertar os detalhes do contrato?, disse o goleiro, segundo a imprensa chilena. De acordo com Tapia, o convite para atuar no Santos foi feito pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, numa indicação de que o treinador não está mesmo satisfeito com os jogadores que tem à disposição. Desde a saída de Fábio Costa, o Santos procura um goleiro. Júlio Sérgio nunca se firmou como titular. Doni tinha uma rejeição muito grande entre os torcedores, especialmente por ter jogado no Corinthians. Com isso, acabou afastado pela diretoria. Hoje a posição é ocupada por Mauro, um jogador que ainda não tem a confiança do torcedor. De acordo com o representante do goleiro chileno, Eduardo Peña, Tapia está disposto a assinar contrato com o Santos até o final do ano. ?A partir daí, se o clube tiver interesse, o compromisso poderá ser prorrogado por mais alguns meses?, acrescentou Peña. Tapia - que teve a carreira revigorada pelas boas atuações nas eliminatórias para a Copa de 2006 - é dono do próprio passe e o desligamento do clube chileno não parece ser complicada. O presidente do clube chileno, Gerardo Mella, disse que pretende se reunir com outros dirigentes do clube para decidir sobre a liberação de Tapia. "A oferta é muito boa para o jogador, mas a questão é que o clube não vai ganhar nada com isso?, diz ele. ?Mesmo assim, é preciso lembrar que Nelson sempre agiu de forma correta com o clube?, admitiu o dirigente.