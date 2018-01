Santos pode fazer amistoso no México O Santos procura um adversário de qualidade para dois amistosos, intercalando com os jogos pela Libertadores da América. "Estamos conversando para ver se existe a possibilidade de jogarmos contra uma mesma equipe duas vezes". O treinador destacou que o time precisa ter tradição para dar motivação ao jogo. O diretor de futebol, Francisco Lopes, informou que há a possibilidade de ser acertada uma partida na Cidade do México. "Seria interessante, pois haveria uma boa adaptação à altitude, que é parecida com a de Quito". Nesse caso, o jogo seria realizado antes da partida contra o El Nacional, dia 12 de março. Enquanto isso não e definido, o time continua treinando no CT Rei Pelé. Um dos objtivos é acelerar a adaptação do lateral-direto Reginaldo Araújo à equipe. "Ele jogou duas ou três vezes e ainda não se encontra ambientado, embora esse aspecto esteja melhorando, pois sinto que está começando a ter mais liberdade nos treinamentos". O treinador entende a situação: "um jogador pode ser mais introvertido que outro e demora mais para se adaptar". Hoje, Fábio Costa esteve reunido com a diretoria do Santos para acertar os últimos detalhes de seu contrato, que não havia sido assinado até o final da tarde. O goleiro estava com os ganhos referentes aos direitos de imagem atrasados e os valores foram renegociados. Houve um pequeno reajuste salarial.